ألقت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة القبض على شخصين اختصا في النصب على المواطنين العارضين سيارتهم للبيع عبر موقع إلكتروني خاص ببيع السيارات.

وأفادت، اليوم الجمعة، مصالح أمن ولاية تيبازة، عبر بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة أنها ألقت القبض على شخصين بولاية مجاورة لولاية تيبازة بعد نصبهما على عديد الضحايا وسلبهم أموالهم، حيث وبعد عدة شكاوي تلقتها مصالح أمن الولاية من قبل مواطنين تعرضوا لعمليات نصب، وسلبت منهم مبالغ مالية معتبرة من قبل شخصين مجهولين، ينتهجان أسلوب احتيالي بوضع إعلانات على موقع إلكتروني خاص ببيع السيارات (واد كنيس) حيث يعتمد النصابان إلى الاتفاق مع الضحايا على مكان الالتقاء قصد إتمام صفقة البيع، وذلك عن طريق استئجار المشتبه فيهما لمساكن لفترة وجيزة قصد إتمام الصفقة داخل المسكن، ثم يقوم المشتبه فيهما بمغادرة المسكن في غفلة من الضحية بعد أقفال باب المسكن وحجز الضحية بالداخل للتمكن من الفرار بعد سلبه ممتلكاته.

وأشار نفس المصدر، أنه تم تسجيل عمليات نصب مماثلة في قطاع اختصاص آخر، كما يحتمل وجود ضحايا آخرين بالولايات المجاورة.

وباشرت على هذا الأساس الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة تحريات وأبحاث مكثفة انتهت بالقبض على المشتبه فيهما بولاية مجاورة لتيبازة وحجز سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، 05 هواتف نقالة، لوحات ترقيم سيارات كانت تستعمل في عملهم الإجرامي ونسخ من رخصة السياقة لأحد الضحايا كانت تستعمل في اقتناء شرائح الهواتف النقالة التي استعملت في عملية النصب .