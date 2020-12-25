تأهلت اللاعبة الجزائرية إيناس إيبو للدور ربع النهائي الثاني للدورة الدولية منستير (تونس)، الجارية وقائعها من 21 إلى 27 ديسمبر، عقب فوزها أمس الخميس أمام اللاعبة التونسية مونة بوزغارو بنتيجة 6-2 6-2.

في المباراة القادمة، ستلاقي الجزائرية منافستها أنيتا هيساريك (البوسنة والهرسك) المصنفة رقم 3 في الجدول النهائي.

وكانت إيبو قد فازت في الدور الأول أمام الفرنسية شارلوط غيسكلون بنتيجة 6-2،-6-2. عودة موفقة لبطلة إفريقيا للأواسط 2015، التي غابت الأسبوعين الأخيرين عن الميادين بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال دورة دولية سابقة بنفس المدينة.

وتمكنت الجزائرية من المحافظة على ترتيبها العالمي حيث تتواجد في الصف الـ 601 وستطمح حتما لتحسينه عقب المشاركة في الدورة الجارية بالمنستير.