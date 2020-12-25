تمكنت مصالح الدرك الوطني بقصر البخاري جنوبي المدية من الإطاحة بشخص انتحل صفات إطارات بالدولة آخرها صفة وكيل الجمهورية الشخص الموقوف يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بهدف التوسط لدى العدالة والحصول على مبالغ مالية مقابل الخدمة.

وجاءت عملية التوقيف بعد نصب مصالح الدرك الوطني بقصر البخاري لكمين للمتهم وهو يتلقى مبلغا ماليا يقدر بحوالي 200 مليون بالنصب والاحتيال على مواطن من أجل إخراج مسجون، وقد تم تقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري أين تم إيداعه الحبس المؤقت .