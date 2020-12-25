أعلنت عائلة زعيم المعارضة في مالي سومايلا سيسي، اليوم الجمعة، أنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك عقب شهرين من إطلاق سراحه بعد تعرضه لعملية اختطاف من قبل إرهابيين.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن أحد أفراد عائلته قوله "أن سومايلا سيسى 71عاما توفي في فرنسا عقب نقله إليها لتلقي العلاج بعدما أصيب بفيروس كورونا".

وأكد مسؤول في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" الذي ينتمي إليه سومايلا سيسي خبر وفاته الذي تلقاه من زوجته، حسبما أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان قد تم اختطاف سومايلا سيسي في 25 مارس الماضي خلال مشاركته في الحملة الانتخابية في معقله الانتخابي "نيافونكي" بمنطقة "تمبكتو" تحسبا للانتخابات التشريعية، في عملية وصفت بأنها " غير مسبوقة" تطال شخصية سياسية بهذا المستوى.

وتم إطلاق سراح زعيم المعارضة في مالي في شهر أكتوبر الماضي في إطار صفقة لتبادل الرهائن.