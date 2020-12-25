أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن بالعاصمة ألقت القبض على شخص حاول اقتحام مقر أمني والاعتداء على أحد أفراده.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "تم رصد الشخص المذكور الذي تبدو عليه مظاهر التشدد ويحمل آلة حادة وتوجه نحو الوحدة الأمنية مضيفة أنه تهجم على أحد أفراد الأمن مما استوجب تدخل رئيس المنطقة بالمكان وشل حركته".

وأضافت أنه "وبتفتيش منزل المعتدي تم حجز كتب ذات منحى تكفيري وسكين كبير الحجم إلى جانب بعض الوثائق الأخرى".. مشيرة إلى أن "النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس أمرت بإحالته إلى وحدة البحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة وأمن البلاد".