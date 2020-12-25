أعلن الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمينت بون، أن بلاده تعتزم إجراء فحوصات شاملة للبضائع البريطانية ابتداء من العام المقبل.

وقال بون، في تصريح له اليوم الجمعة "يتعين ان نفحص البضائع البريطانية الواردة"، مضيفا أن جميع اللوائح المعمول بها يجب أن تطبق على المنتجات الغذائية أو الصناعية.

و كانت لندن وبروكسل قد توصلتا لاتفاق تجاري في اللحظة الأخيرة أمس الخميس ليحكم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل أيام فقط من انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت المغادرة الرسمية للبلاد من التكتل في نهاية جانفي الماضي.