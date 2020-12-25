سجلت 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، وفق آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

وانخفض عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة باليوم السابق الذي عرف إحصاء 458 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 70441 حالة.

كما أعلنت اللجنة العلمية المختصة تسجيل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ما جعل العدد الإجمالي يرتفع إلى 2716 وفاة.

فيما يخص عدد المتعافين من المرض، بلغ عددهم الإجمالي 65144 حالة بعد تسجيل 367 حالة شفاء في آخر 24 ساعة.

وكشفت نفس اللجنة أن 42 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة بمستشفيات الوطن.