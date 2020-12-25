ردت حكومة الوفاق الوطني الليبية على تهديدات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإشعال حرب جديدة في البلاد، وأكدت استعدادها لصد أي عدوان محتمل.

فبعد التصريحات التي أطلقها حفتر أمس الخميس في بنغازي خلال مشاركته في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا -والتي تضمنت دعوة إلى مواجهة عسكرية مع القوات التركية في ليبيا- رد وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش بالقول إن الحكومة المعترف بها دوليا لن تسمح بتكرار سيناريو الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس ومدن أخرى بالغرب الليبي في أفريل 2019، والذي انتهى بهزيمة قواته في جوان الماضي.

وفي تصريحات لقناة ليبيا الأحرار الخاصة، رفض النمروش تلك التصريحات، وقال إن قوات الوفاق ما زالت حتى الآن تحترم اتفاق وقف إطلاق النار برعاية المجتمع الدولي، متهما اللواء المتقاعد بأنه حاول مرارا خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر الماضي خلال محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

وأضاف أن حفتر يواصل حشد القوات، مشيرا بذلك إلى ما سبق أن أعلنته حكومة الوفاق عن إرسال تعزيزات جديدة إلى سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) والجفرة التي تقع وسط ليبيا.

وأكد الوزير الليبي أن تعليمات صدرت لقوات الوفاق بالاستعداد التام وانتظار تعليمات فايز السراج القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس الرئاسي للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين دون هوادة.