قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، مضيفا أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.

وتوترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية وتبادلا طرد السفراء في عام 2018. ونددت أنقرة مرارا بالاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وبمعاملته للفلسطينيين.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة "لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا... لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما" وأضاف أن سياسات إسرائيل بشأن فلسطين "غير مقبولة".