خلف حادث مرور وقع اليوم الجمعة بإقليم ولاية مستغانم وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة، حسبما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرا لإسعاف وإجلاء ضحايا بعد حادث اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة وقع بالطريق الوطني رقم 17 بالقرب من المدخل الشمالي لبلدية عين النويصي.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة (46 سنة) في عين المكان وإصابة شخصين آخرين (33 و46 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة، يضيف المصدر نفسه.

وتم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية ارنستو شيغيفارا بمستغانم ونقل المصابين على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية الجراحية بذات المؤسسة لتلقي العلاج كما أشار إليه المصدر.