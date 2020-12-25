تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة :" أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".

يذكر أن الربيعة قد أعلن قبل 5 أيام عن وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى السعودية، وقال إن المملكة حريصة على توفير اللقاح للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفين للإقامة.. وعلى أن يكون اللقاح آمنا".

وأعلنت الوزارة سابقا أن أكثر من نصف مليون شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح (كوفيد-19).