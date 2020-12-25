أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى أول اتصال هاتفي مع العاهل المغربي محمد السادس منذ توقيع الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن نتنياهو دعا الملك محمد السادس لزيارة الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ومحمد السادس حددا الآليات لتطبيق الاتفاقات.

كما شكر نتنياهو العاهل المغربي على استضافة الوفد الصهيوني برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات هذا الأسبوع.