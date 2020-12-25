تمكن مساء اليوم غطاسو الوحدة البحرية للحماية المدنية بسكيكدة من إنقاذ مجموعة من الدلافين كانت عالقة بشباك صيد بشاطئ كازينو على بعد 700 متر من الشاطئ هذه العملية شجعها المواطنون الذين كانوا بكورنيش سطورة، وتجدر الإشارة أن الدلفين قد سبق له وان ظهر بشواطئ سكيكدة لكن اغلبه كان مصيره الموت .



وحسب بعض الصيادين فان قدوم الدلفين إلى الشواطئ راجع إلى إتباعه للبواخر التي تأتي من المحيطات التي يعيش فيها وتنقل إلى البحر الأبيض المتوسط.