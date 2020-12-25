اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد من النجوم الأبرز على مستوى الإحصائيات في النسخة المنتهية لرابطة أبطال آسيا 2020 .

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد القاري تقريرا مطولا تحت عنوان : رابطة أبطال آسيا 2020 : نجوم الاحصائيات، سلط خلاله الضوء على أبرز الإحصائيات واللاعبين الذين لفتوا الأنظار خلال البطولة القارية لهذا العام.

وبرز بونجاح بإحصائية خاصة تمثلت بدقة التصويب على المرمى محتلا المركز الأول بنسبة وصلت الى 61% من أصل 18 تسديدة للاعب على المرمى، في حين كان بونجاح قد سجل خلال البطولة الحالية أربعة أهداف .

وقال التقرير أن هدّاف رابطة أبطال آسيا 2018، أظهر مرة أخرى أنه لم يفقد أيّاً من قوته في خط الهجوم بعدما تصدر اللاعبين الأكثر دقة بالتصويب على المرمى متقدماً على دوغلاس لاعب فيسيل كوبي الياباني الذي بلغت نسبته 56% (من 16 تسديدة)، ثم جونيور نيغراو، أولسان هيونداي 55.5%..ثم ريناتو أوغوستو، بكين 55% ثم كيم ان-سونغ، أولسان هيونداي 52.9% .

وعلى صعيد البطولة القطرية "دوري النجوم" ، اصبح بونجاح أول لاعب في تاريخ فريق السد يصل إلى 100 هدفا في المنافسة المحلية سجلها في مرمى 15 حارسا.

يذكر ان بونجاح انضم إلى السد فعليا في يناير 2016 وهو يكمل عامه الخامس في قلعة الزعيم وسجل هدفه المئوي في الدوري القطري في شباك الريان وكان هدف فوز الزعيم على الرهيب في الجولة العاشرة من النسخة الحالية للبطولة2021/ 2020