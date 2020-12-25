البليدة: فقدان 3 شبان بمنطقة بحيرة الضاية

مجتمع
25 ديسمبر 2020 () - ب.رحيم
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علمت " الخبر " أن  3 شبان ينحدرون من حي الريحان ببلدية عين الرمانة في البليدة غربا، كانوا في رحلة سياحية الى بحيرة الضاية الجبلية، بإقليم حظيرة تمزغيدة الطبيعية ، تاهوا مساء اليوم وسط الغابة و منحدرات وادي ، وأن مصالح الإنقاذ مدعومة برجال الدرك ، باشروا منذ أكثر من ساعة ، تحقيقا للعثور عليهم وسط الظلام ، و  الثلوج التي بدأت في التساقط .

حسب مصدر محلي  لـ " الخبر " ، أفاد  أن الشاب التائهين تمكنوا من التواصل مع المنقذين عبر هاتفهم الجوال ، و هم في حال جيدة ، و يتوقع تحديد مكانهم لإعادتهم الى ذويهم  ، خاصة بعد العثور على سيارتهم بإقليم ولاية البليدة .

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