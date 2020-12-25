علمت " الخبر " أن 3 شبان ينحدرون من حي الريحان ببلدية عين الرمانة في البليدة غربا، كانوا في رحلة سياحية الى بحيرة الضاية الجبلية، بإقليم حظيرة تمزغيدة الطبيعية ، تاهوا مساء اليوم وسط الغابة و منحدرات وادي ، وأن مصالح الإنقاذ مدعومة برجال الدرك ، باشروا منذ أكثر من ساعة ، تحقيقا للعثور عليهم وسط الظلام ، و الثلوج التي بدأت في التساقط .



حسب مصدر محلي لـ " الخبر " ، أفاد أن الشاب التائهين تمكنوا من التواصل مع المنقذين عبر هاتفهم الجوال ، و هم في حال جيدة ، و يتوقع تحديد مكانهم لإعادتهم الى ذويهم ، خاصة بعد العثور على سيارتهم بإقليم ولاية البليدة .