أفادت وسائل إعلام أمريكية بعثور عناصر أجهزة الأمن على أشلاء بشرية في موقع الانفجار القوي الذي هز يوم الجمعة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "CNN" وقناة "CBS" عن مصادر في أجهزة الأمن مطلعة على سير التحقيق أنه تم العثور على أشلاء بشرية مباشرة قرب موقع الانفجار، مبينة أنه تم إرسال البقايا إلى هيئة الطب الشرعي لإجراء تحليل مناسب.



وأوضحت المصادر أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الأشلاء تعود إلى شخص مسؤول عن الانفجار أو لضحية سقطت جراء الحادث.



وسابقا قالت الشرطة المحلية رسميا إنها لم تكن على علم ما إذا كان هناك أي شخص داخل عربة السكن التي كانت مصدرا للانفجار.