ذكرت الشرطة الألمانية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار في منطقة "كروزبرج" غرب برلين صباح اليوم السبت.

وقالت الشرطة الألمانية في تصريح لها نشر على موقع "bz-berlin.de" الألماني، أن: "4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم، وهذه ليست حصيلة نهائية إلى الآن، الخلفية لهذا الاعتداء لا تزال غير واضحة والتحقيقات جارية".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن: "الوضع في الوقت الحالي غير واضح للغاية، وتعذر تقديم معلومات حول عدد الأشخاص الذين تم تصويرهم بعد حصول الاعتداء. وقالت المتحدثة إنه حسب المعلومات الحالية لا يوجد دليل على وجود دافع سياسي".

وبحسب الموقع الألماني ".bz-berlin.de" الذي نشر تصريح الشرطة فإن: "هناك دائما خلافات بين المجموعات الفردية أو العائلات في برلين. في الآونة الأخيرة، بعد إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 29 عاما في كروزبرج، وقع هجوم من قبل حوالي 10 رجال على الشقة التي أطلقت النار على الشاب".

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات، وأضافت السلطات الأمنية في برلين أنه تم نقل 4 مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى جراء الحادث.