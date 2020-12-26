يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشرقية والوسطى للوطن.

وأوضحت نشرية خاصة عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة تجتاح كل من ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڨالمة وسوق أهراس، إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

ووفق ذات المصدر فإن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 30 و40 ملم. وأشار تنبيه باللون الأصفر، إلى استمرار تساقط الأمطار على ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريج، وذلك إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.