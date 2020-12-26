تواصل صبيحة اليوم، فرق البحث المختصة التابعة لأعوان الإنقاذ في البليدة، مدعومة برجال الدرك وسكان محليين وأعوان حرس بلدي سابقين، البحث عن المفقود الثالث، والذي اختفى في ضباب مساء أمس الجمعة، بأحد الأودية القريبة من بحيرة الضاية في عين الرمانة، بسلسلة الأطلس البليدي .

وأفادت معلومات "الخبر"، أنه تم العثور على اثنين من المفقودين في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد الاتصال بهما عبر الهاتف، واللذين كانا برفقة الضحية الثالث ـ ب. موسى في الـ 40 من العمرـ ، إلا أنه افترق عنهما وتركهما خلفه، بعد أن اشتد عليه الم عمل جراحي، كان يعاني منه نتيجة البرد الشديد والثلج المتساقط، ويبدو أن المفقود الثالث فقد أثر الطريق، وتاه أكثر في الغابة ووسط الضباب الكثيف، والذي كان سببا رئيسا في تيهان الضحايا الثلاثة .

وكشف القائم بخلية الاتصال لدى إدارة الحماية المدنية الملازم عادل زغيمي لـ "الخبر"، أنه تم تجنيد المزيد من الأعوان، لأجل تمشيط مساحة أوسع من الغابة للعثور على الضحية الثالث . وفي خضم البحث المتواصل وعودة اثنين من المفقودين إلى عائلاتهم بحي الريحان في عين الرمانة، يعرف الشارع بالحي الشعبي النائي قلقا واستنفارا خاصة في أوساط عائلة الضحية الثالث.