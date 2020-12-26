تتواصل اليوم السبت عملية البحث الواسعة عن الشخص الثالث التائه منذ مساء أمس الجمعة بمنطقة الضاية الجبلية الواقعة في جنوب غرب ولاية البليدة، بعد العثور ليلة البارحة على تائهين اثنين.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في منشور لها عبر صفحتها على "الفايسبوك" أنه بعد العثور ليلة أمس الجمعة على اثنين (02) من التائهين وتقديم الإسعافات لهما، ما تزال عملية البحث متواصلة بمشاركة 42 عون تدخل يشكلون ست 06 فرق عن التائه الثالث بمنطقة الضاية الجبلية. في أجواء يميزها ضباب كثيف صعب من عملية البحث الجارية حتى كتابة هذه الأسطر.

وكانت الحماية المدنية التابعة لولاية البليدة قد أطلقت مساء يوم الجمعة حملة بحث واسعة عن ثلاثة أشخاص تائهين بمنطقة الضاية الجبلية جنوب غرب الولاية، حيث كانوا في جولة سياحية ضمن مجموعة من الشباب.