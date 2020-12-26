يواجه شباب بلوزداد سهرة اليوم بداية من الساعة التاسعة إلا ربع ، نادي غورماهيا الكيني بملعب الخامس جويلية لحساب مباراة الإياب من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويتواجد شباب بلوزداد أمام أفضل رواق من أجل تحقيق نتيجة ايجابية تعبد له الطريق نحو الدور القادم وذلك من خلال تحقيق فوز مريح قبل التنقل إلى العاصمة " نيروبي" للعب مواجهة الذهاب.

ويعد ممثل كينيا من بين الأندية التي تمتلك خبرة كبيرة في المنافسة الإفريقية وسبق له وأن واجه العديد من الأندية الجزائرية اذ من المنتظر أن يشكل بعض الصعوبات على أبناء العقيبة.

وقال ثنائي الشباب مختار بلخيثر وحمزة بلحول بأن الشباب جاهز للمواجهة ولن يؤثر التأجيل الذي طالها على معنويات زملائهم ، لأن التفكير في المواجهة انطلق بعد مباراة النصرية الأخيرة حسبما أكده مساعد المدرب كريم بختي.