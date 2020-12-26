يتواجد الثنائي الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي لاعب الريان وزميله في المنتخب بغداد بونجاح مهاجم السد ضمن قائمة أفضل اللاعبين في قطر لموسم 2019/2020.

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة القطرية للاعبين عبر تويتر أسماء العناصر التي ظهرت بمستوى كروي هذا الموسم.

وقد تمت عمليه اختبارهم من قبل زملائهم الذين ينشطون في مختلف الأندية القطرية.

وجاء في القائمة كل من : ياسين إبراهيمي ، بغداد بونجاح، فهد يونس ، بيدرو ميغال، خوخي بوعلام، أحمد ياسر، عبدالكريم حسن، كريم بوضياف، فرانك كوم، عبدالعزيز حاتم، أكرم عفيف.