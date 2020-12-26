خلص الاجتماع التقني الخاص بمباراة شباب بلوزداد ضد ضيفه "غورماهيا" الكيني سهرة اليوم في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا إلى دخول ممثل الجزائر أرضية الملعب باللون الأبيض وبقمصان كتب عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية في حين سيرتدي الزوار اللون الأخضر.

المبادرة لاقت استحسان كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا وأن الأسبوع الماضي عرف اليوم العالمي للغة العربية.

وكان فريق رائد القبة قد ظهر خلال بداية تحضيراته تحسبا لانطلاق الموسم الكروي بقميص كتب عليه اسم الفريق باللغة العربية.