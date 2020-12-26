أطلقت مقاطعة الغابات بالتنسيق والتعاون مع مصالح بلدية "الإدريسية" غرب ولاية الجلفة، حملة لغرس 1000 شجيرة بالغابة المتواجدة بالمخرج الغربي للمدينة وهذا بالتنسيق مع كل الجمعيات الفاعلة والمجتمع المدني وعدة قطاعات منها العسكرية المتمثلة في أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وكذا الأمن الوطني والحماية المدنية وديوان التطهير والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية.

وقد قامت مصالح الغابات بتوفير الشجيرات وعددها ألف شجيرة لتدعيم الفضاء الغابي بالجهة الغربية منها شجيرات "الكالتوس والعرعار " مع الحفر للشجيرات داخل هذا الفضاء الغابي الذي سجل انتهاكات عديدة في السنوات الأخيرة وبات لزاما حمايته ودعمه، فيما قامت مصالح البلدية بتوفير مختلف الوسائل الأخرى وأما الحماية المدنية مع ديوان التطهير فقد بادر بتوفير الماء والأعوان التابعين له للغراسة والسقي.