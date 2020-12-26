قال أنيس بوجلبان مدرب النادي الصفاقسي التونسي المنافس القادم لمولودية الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا أن المباراة التي ستجمع الناديين سهرة هذا الإثنين ليست سهلة ، لكن حظوظ فريقه تبقى قائمة للعودة بنتيجة ايجابية من ملعب 5 جويلية وقطع نصف تأشيرة نحو الدور القادم.

وأكد بوجلبان في حديثة لبرنامج " ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير : "تابعنا لقاءات مولودية الجزائر في البطولة أو في منافسة رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم ، صحيح لديه قاطرة هجومية قوية ولاعبين مميزين، لكن سجلنا بعض النقائص التي سنعمل عليها."

وأضاف: "أعتقد أن التأهل سيلعب بنسبة كبيرة في الجزائر."