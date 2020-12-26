تمكنت مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الثانوية سور الغزلان من إنقاذ امرأة من الموت بعد استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي المجاهدين بلدية سور الغزلان.

وأوضحت ذات المصادر في منشور عبر صفحتها على "الفايسبوك"، أن الوحدة الثانوية لسور الغزلان تدخلت في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة البارحة وأربعة وثلاثين دقيقة (34:01)

من أجل إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 36 سنة من الموت بعد استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي المجاهدين بلدية سور الغزلان حيث تم إسعافها و نقلها إلى مستشفى سور الغزلان وتعد هذه الحالة الـ 45 منذ بداية موسم البرد منها حالة وفاة

وتشهد الولاية هذه الأيام موجة برد مصحوبة بأمطار وثلوج وعليه يجب أخذ الحيطة و الحذر وضمان تهوية جيدة للمنزل مع مراقبة أجهزة التدفئة و سخان الماء و التأكد من ربطهم جيدا بقنوات صرف الدخان.