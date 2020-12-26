نفت مؤسسة سوناطراك، في بيان لها، المعلومات المتداولة بشأن إلغاء المؤسسة لشرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل.

وأوضحت المؤسسة، أنه لا علاقة للمؤسسة بعمليات تسجيل طالبي العمل، حيث تتم هذه العملية على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل عبر الوطن. ودعت المؤسسة إلى التأكد من المعلومات الصحيحة، وذلك من خلال الاقتراب من مديرية الاتصال لسوناطراك، التي تعتبر الهيئة المخولة الوحيدة للاتصال والإعلام.

وأضاف البيان، أن سوناطراك تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام حول موضوع حساس.