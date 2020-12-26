تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة متليلي (45 كلم جنوب غرداية) من تفكيك عصابة تتكون من خمسة (5) أفراد مشتبه فيهم في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاتجار في عملات ومجوهرات مزورة (ذهب مغشوش)، حسبما تضمنه بيان نشرته اليوم السبت خلية الاتصال بالأمن الولائي .

وقامت ضحيتان تعرضتا للابتزاز عبر الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية ضد أفراد هذه العصابة للاحتيال وبيع مجوهرات مزورة ( ذهب مغشوش) بقيمة 5. 3 مليون دج ، حيث فتحت ذات المصالح الأمنية فور ذلك تحقيقا سمح بالقبض على عناصر العصابة.

وأسفرت التحريات والتفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي الذي نفذته ذات الجهة الأمنية بإشراف وكيل الجمهورية على حجز نحو 5 كلغ من المعدن الأصفر ( ذهب مغشوش) ومبلغ 13.300 أورو مزورة وآخر بأكثر من 2 مليون دج ، ومواد مستعملة لتلميع الذهب ومعدات وزن إلكترونية وهواتف نقالة بالإضافة إلى سيارة كانت تستعمل لنقل الذهب المغشوش، وفق ذات البيان .

وسيتم تقديم المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين (26 و72 سنة) أمام الجهات القضائية المختصة وهم متابعين بـ" تكوين جماعة أشرار والاحتيال والتزوير والمتاجرة في العملات والذهب المغشوش".