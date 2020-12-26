وجهت اليوم إدارة وفاق سطيف استدعاء للاعب لحبيب بوقلمونة، من أجل المثول أمام المجلس التأديبي للنادي صبيحة يوم الثلاثاء القادم.

وكشف الصفحة الرسمية للوفاق عبر الفايسبوك أن الإدارة قامت بمراسلة اللاعب ثلاث مرات عن طريق اعذرات تم إرسالها إلى مقر سكناه، من أجل الالتحاق بسطيف باعتباره متخل عن منصبه منذ 25 نوفمبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، لم يرد على ذلك وغياباته غير مبررة وبالتالي فإن إدارة الفريق عازمة على عقد المجلس التأديبي في موعده واتخاذ القرارات المناسبة سواء حضر اللاعب أو لم يحضر.

وأردف بأنه سيتم الإفصاح عن طبيعة القرارات المتخذة في وقتها.