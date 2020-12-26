توفي شاب يبلغ من العمر 32 سنة، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون على مستوى مرآب بحي تاسيفت بمدينة الطاهير "20 كلم جنوب شرقي عاصمة الولاية جيجل".

وأشارت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية إلى أن عناصر الوحدة الثانوية المتواجدة بمنطقة أولاد صالح ، تدخلوا صبيحة اليوم السبت، في حدود الساعة السادسة والنصف، من أجل إجلاء شخص تعرض للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي تاسيفت بمدينة الطاهير.

وأضاف ذات المصدر بأن الضحية البالغ من العمر 32 سنة وجد ملقى على الأرض داخل مرآب بعد استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقدين، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجدوب السعيد بمدينة الطاهير.