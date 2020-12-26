توفي ستة أشخاص وأصيب أزيد من 380 آخرون بجروح في حوادث مرور وقعت خلال 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، في بيان لها.

وأشار البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت، في الفترة ما بين 24 إلى 26 ديسمبر الجاري على الساعة الثامنة صباحا، بـ'' 282 تدخل في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات، خلفت وفاة ستة أشخاص وإصابة 384 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة''.

وعموما، سجلت وحدات الحماية المدنية "4789 تدخل" في عدة مناطق مختلفة من الوطن، إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين، شملت حوادث المرور والحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق والأجهزة الأمنية وكذا عمليات التحسيس والتطهير في إطار مكافحة فيروس كوفيد19.

وفي هذا الإطار، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية لإنقاذ وإجلاء 22 شخصا، كانوا بمخيم بالمكان المسمى ''غابة البحيرة السوداء" بلدية ودائرة أدكار. إلى جانب ذلك، قامت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة بإخماد حريق شب داخل شالي (غرفة حراسة) بشركة للبسكويت ببلدية أولاد سلامة (دائرة بوڨرة)، أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 62 سنة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19، فقد قامت هذه الوحدات بـ" 116 عملية تحسيسية عبر 21 ولاية (85 بلدية)، لحث المواطنين و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي". كما قامت، في نفس الإطار، بـ"167عملية تعقيم عبر 22 ولاية (72 بلدية)، شملت منشآت وهياكل عمومية ومجمعات سكنية، بالإضافة إلى الشوارع".

وقد خصص لهاتين العمليتين "524 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 92 سيارة إسعاف و 53 شاحنة"، يضيف المصدر ذاته.