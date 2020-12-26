قال عبد الوهاب تيزاروين مساعد مدرب شبيبة القبائل بأن الفريق جاهز للعودة بنتيجة ايجابية من بسكرة خصوصا وأن الجميع منتشي بالفوز الأخير خارج الديار ضمن منافسة كأس الكاف. .وفي تصريحات للصفحة الرسمية للكناري على الفايسبوك أكد تيزاروين :" الجميع جاهز للقاء اتحاد بسكرة، هناك لاعبون لديهم إمكانيات كبيرة ويتطورون من مباراة لأخرى"

وأضاف :" المجموعة تجاوبت بشكل سريع مع الطاقم الفني الجديد، سواء في التدريبات أو خلال المباريات الرسمية، يمكن القول أن " الديكليك" حدث وهذا أمر عادي".

وأوضح المتحدث ذاته بأنه لا توجد أي إصابات على مستوى المجموعة مشيرا أن الجميع يريد المشاركة خلال مواجهة بسكرة معتبرا ذلك بالشيء الايجابي. وتلتقي الشبيبة والاتحاد غدا الأحد، بملعب 18 فيفري لحساب الجولة السادسة من المحترف الأول.