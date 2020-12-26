ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم رزنامة المباريات القادمة بداية من الجولة السابعة إلى غاية الثانية عشرة من منافسات المحترف الأول وكذلك المواجهات المتأخرة.

وستلعب كلها على النحو التالي:

المواجهات المتأخرة:

شباب بلوزداد- شبيبة سكيكدة/ 31 ديسمبر، مولودية الجزائر- شباب قسنطينة/31 ديسمبر، نصر حسين داي- وفاق سطيف/ مبرمجة بتاريخ 31 ديسمبر أو 1 جانفي وذلك حسب قرار .الكاف حول مواجهة فريق "رونيسونس" التشادي

أولمبي المدية- شباب بلوزداد/2 فيفري، شبيبة الساورة- مولودية الجزائر/ 2 فيفري، شباب بلوزداد- شباب قسنطينة/ لم يحدد بعد.

وستلعب مباريات الجولات 7 حتى 12 انطلاقا من 9 جانفي وإلى غاية 7 فيفري.