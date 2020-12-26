الرابطة تضبط برنامج الجولات القادمة والمباريات المتأخرة
رياضة
26 ديسمبر 2020 () - شاهر.ع
ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم رزنامة المباريات القادمة بداية من الجولة السابعة إلى غاية الثانية عشرة من منافسات المحترف الأول وكذلك المواجهات المتأخرة.
وستلعب كلها على النحو التالي:
المواجهات المتأخرة:
شباب بلوزداد- شبيبة سكيكدة/ 31 ديسمبر، مولودية الجزائر- شباب قسنطينة/31 ديسمبر، نصر حسين داي- وفاق سطيف/ مبرمجة بتاريخ 31 ديسمبر أو 1 جانفي وذلك حسب قرار .الكاف حول مواجهة فريق "رونيسونس" التشادي
أولمبي المدية- شباب بلوزداد/2 فيفري، شبيبة الساورة- مولودية الجزائر/ 2 فيفري، شباب بلوزداد- شباب قسنطينة/ لم يحدد بعد.
وستلعب مباريات الجولات 7 حتى 12 انطلاقا من 9 جانفي وإلى غاية 7 فيفري.