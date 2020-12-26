عثر صباح اليوم السبت على شاب يبلغ من العمر 27 سنة ميتا على جانب أحد الطرق بالمكان المسمى القوارة التابعة إقليميا لبلدية سيدي نعمان شرقي المدية.

وبحسب مصادر محلية فإن المعني الذي ينحدر من بلدية العمارية المجاورة كان قد قام أمس بمحاولة الإلقاء بنفسه من أحد أعمدة الكهرباء لكن متدخلين أقنعوه بالعدول عن ذلك ومغادرة المكان. مما يرجح إقدامه على عملية انتحار بعد ذلك.

حيث نقلت جثته التي تحمل عدة إصابات وخدوش إلى مصلحة الحفظ بمسشتفى العمارية، وتم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة إقليميا للكشف عن ملابسات الوفاة .