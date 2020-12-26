بحث وزير التجارة، كمال رزيق خلال اجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج الزيوت الغذائية ( زيت المائدة) آليات ضبط هذه المادة في السوق الداخلية على عدة مستويات من بينها الأسعار.

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن وزير التجارة ، كمال رزيق، ترأس الخميس الماضي "اجتماعا مع المتعاملين في مجال إنتاج الزيوت الغذائية - تم خلاله بحث آليات ضبط هذه المادة في السوق الداخلية من ناحية الجودة، الوفرة والرقابة على الأسعار".

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء تناول أيضا بعض المقترحات والانشغالات التي تم طرحها من طرف الفاعلين في شعبة إنتاج الزيوت الغذائية.