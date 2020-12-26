أعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور، اليوم السبت عن أهم الطرق والمسالك الوطنية والولائية المغلقة بسبب تساقط الثلوج عبر الولايات التي تعرف اضطرابا جويا منذ فجر اليوم.

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي "فايسبوك" أن " الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي زيامة منصورية وإراقن سويسي، مغلق بالضبط على مستوى مشتة بئر غزالة لبلدية زيامة منصورية، في ولاية جيجل.

وأغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى قرية تاخريشت ببلدية شلاطة، كما أغلق الطريق الولائي رقم 159 الرابط بين بلديتي أوزلاقن و شلاطة، في ولاية بجاية.

وفي ولاية سطيف، تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 117 الرابط بين بلديتي العلمة وسطيف وبين فرجيوة وميلة، وبالضبط على مستوى مشتة السلالمة بلدية جميلة. كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 87 على مستوى قرية أولاد عزوز إلى غاية منطقة المحمل ببلدية ثنية العابد، في ولاية باتنة.