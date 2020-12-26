أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل عن استئناف عملية تحديد مواعيد استقبال المكتتبين قصد متابعة ملفاتهم والتي كانت قد توقفت بسبب تسجيل حالات إصابة بوباء كوفيد-19 وسط موظفيها.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: " تنهي وكالة عدل إلى علم مكتتبيها وقاطني أحياء سكنات عدل الكرام ، أنه تم استئناف العملية المتعلقة بتحديد مواعيد الاستقبال ومتابعة ملفاتهم".

و بهذه المناسبة، دعت الوكالة الراغبين في ذلك فقط إعادة تثبيت التطبيق عبر هواتفهم المحمولة ويكون ذلك من خلال الدخول إلى الرابط " http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL " لتحميل التطبيق وبعدها إتباع الخطوات المتبقية المتعلقة بعملية تحديد المواعيد.

كما أشارت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلى أن "عملية تحديد المواعيد توقفت بسبب تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط موظفيها وعمالها".

و أضافت في هذا الصدد أنه و بالعودة التدريجية لموظفيها بعد تعافيهم من الإصابة بالوباء، " تم استئناف العملية وفق إجراءات وقائية للحد من انتشاره".

و في الأخير ، دعت الجميع إلى توخي الحيطة و الحذر مع ضرورة احترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

و كانت الوكالة قد أعلنت الخميس الماضي عن الشروع في عملية تسليم مفاتيح السكنات لحصة جديدة لفائدة مكتتبي برنامج 2013 أو ما يسمى بـ "عدل2 " و ذلك بعدة مواقع على مستوى كل من سيدي عبد الله ( غرب الجزائر العاصمة) و بوينان (البليدة) و الشعيبة (شمال شرق تيبازة). ويمكن للمكتتبين تحميل أوامر الدفع عبر الموقع الإلكتروني للوكالة .