كشفت وسائل إعلام فرنسية أن صفقة انتقال إسلام سليماني إلى نادي "سانت إتيان" الفرنسي قد تتعطل بسبب الشق المالي.

وأكد موقع " فوت 7/7 " بأن إدارة " الخضر" لا تبدو قادرة على تلبية مطالب إسلام سليماني المالية الذي يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 300 ألف أورو.

المصدر ذاته أوضح أن دخول إنتر ميلان الإيطالي على الخط من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري، قد يبعده عن مواطنه رياض بودبوز الذي ينشط في نادي سانت إيتيان.

إذ يبحث المدرب أنطونيو كونتي أن يكون " السوبر سليم " خليفة للبلجيكي روميلو لوكاكو في الدرجة الأولى الإيطالية.