تدخلت مصالح الصيانة للقسم الفرعي للأشغال العمومية بدائرة بوحمامة بولاية خنشلة لإزاحة الثلوج عبر ثلاث طرقات ولائية بعدما تسببت في تعطيل حركة سير المركبات على عدة محاور ببلديات بوحمامة ويابوس وشيلية، حسب ما علم اليوم السبت من المدير المحلي للأشغال العمومية، مراد سعيدي.

وأوضح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن عمال القسم الفرعي للأشغال العمومية بدائرة بوحمامة تدخلوا في ساعة متقدمة من نهار اليوم لكسح الثلوج على الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بلديتي بوحمامة وشيلية في محوره الرابط بين منطقتي بولغمان و تيزقاغين.

كما استعمل عمال ذات القسم الفرعي كاسحات الثلوج لإعادة فتح الطريق الولائي رقم 172 "ب" الرابط بين بلديتي شيلية ويابوس وكذا الطريق الولائي رقم 45 بين قرية "الواضحة" ومركز بلدية يابوس (شمال غرب خنشلة).

وأكد سعيدي أن مديرية الأشغال العمومية وتحسبا لأي طارىء قد تتسبب فيه الثلوج المتساقطة على الولاية اليوم السبت قامت بوضع تحت التصرف 10 كاسحات للثلوج و12 جرارا فلاحيا مجهز بآلة نثر الملح و14 شاحنة لإزاحة الثلوج من الطرقات مع تسخير 24 إطارا تابعا لمديرية الأشغال العمومية و72عاملا و31 سائقا و 3 سائقين للآليات الكبرى من أجل العمل على إعادة فتح حركة المرور عبر مختلف الطرقات.