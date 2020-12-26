تم تفعيل مخطط التدخل أثناء فصل الشتاء عبر العديد من بلديات المدية من أجل مواجهة ثلوج محتملة قد تسبب اضطرابا في حركة المرور أو قد تؤدي إلى عزل مناطق سكنية, وفق ما علم اليوم السبت لدى مصالح الولاية.

وأفادت ذات المصالح بتنصيب، منذ أمس الجمعة، لجهاز إزاحة الثلوج على مستوى النقاط المرتفعة الأساسية لشبكة الطرقات المحلية من أجل تسهيل و تسريع تدخلات فرق إزاحة الثلوج في حال تساقطات كثيفة بهدف تجنب تعطيل حركة المرور.

وسيتم في السياق تجنيد معظم وسائل التدخل، وفق ذات المصدر، على مستوى النقاط الاستراتجية للطريق السيار شمال-جنوب، سيما محاور "البرواقية" و "الحمدانية" و "بن شيكاو"(على علو أكثر من 1224 متر) و كذا محاور عين بوسيف-شلالات العذاورة على مستوى الطريق الوطني رقم 60 و الحوضين-تابلاط (الطريق الوطني رقم 8) و بوغار-ولاد عنتر.

موازاة مع الطريق الولائي رقم 60 و محور العمارية- بعطة، على مستوى الطريق الوطني رقم 64 اللذان يسجلان اضطرابات متكررة في حركة السير خلال فترات الثلوج.

كما أشارت، ذات المصادر، إلى إسداء الوالي، جهيد موس،تعليمات للمسئولين المحليين من أجل ضمان تزويد المناطق الريفية من مداشر و قرى معزولة بالمواد الغذائية و قارورات الغاز، و ذلك من خلال تشكيل مخزون آمان موازاة مع تجنيد وسائل نقل البلديات لمواجهة أي نقص أو ضغط على هذه المواد.

كما تم في السياق نفسه فتح مراكز استقبال عبر بعض بلديات ولاية المدية القريبة من محاور الطرقات الرئيسية بغرض ضمان التكفل و مبيت أصحاب السيارات و السائقين الذين قد توقفهم الثلوج بعين المكان.