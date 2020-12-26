أشرف والي ولاية تندوف " محيوت يوسف " رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية المدنية والأمنية على إطلاق حملة نظافة موسعة تمس كل أحياء وشوارع المدينة ودالك من أمام مقبرة " حي موساني ".

وشارك في هاته الحملة التى تنظمها رابطة تنسيقية رؤساء أحياء الولاية كل من مع مديرية الحماية المدنية ومصالح البلدية وجمعية الإغاثة للمسعفين المتطوعين.

وتهدف العملية الى التخلص من كل النقاط السوداء بالمدنية بصفة نهائية ، كما تأتي حملة النظافة هذه مواصلة لحملات التعقيم التي سبقتها وان مست شوارع وأحياء الولاية.

وبهده المناسبة كشف والي الولاية على أنه قد تم رفع التجميد عن مشروع انجاز مركز الردم التقني الولائي والذي يعد إضافة نوعية للولاية وسيسمح بالقضاء على الكم المتزايد للنفايات والقمامة.