تم فقدان قارب للصيد والنزهة على متنه شخصين بعرض البحر شمال بلدية سيدي لخضر (شرق مستغانم)، حسبما علم اليوم السبت من المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية توفيق رحماني.

وقال رحماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن القارب خرج في رحلة صيد عادية في حدود الساعة الحادية عشر من ليلة أمس الجمعة من شاطئ الميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر (50 كيلومتر شرق مستغانم), قبل أن تفاجئه الوضعية المناخية غير المناسبة للملاحة البحرية ويتوارى عن الأنظار.

وتم منذ صباح اليوم السبت، يضيف ذات المسؤول، تفعيل مخطط عملياتي للبحث والإنقاذ يهدف إلى المسح الكامل للمنطقة البحرية في الساحل الشرقي لولاية مستغانم مع تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية للعثور على الشخصين المفقودين اللذين كانا على متن القارب.

وقامت في هذا الصدد المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بإقحام أربع سفن بحرية تضاف إليها إمكانات المديرية الولائية للحماية المدنية التي سخرت قوارب نصف صلبة، استنادا لنفس المصدر.

كما تطوع عدد من الصيادين للمشاركة في عمليات البحث التي تتم في ظروف صعبة بسبب وضعية البحر غير المناسبة للملاحة، كما أشير إليه.