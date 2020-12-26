سجلت 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، وفق آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم السبت.

وانخفض عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة باليوم السابق الذي عرف إحصاء 434 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 97857 حالة.

كما أعلنت اللجنة العلمية المختصة تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ما جعل العدد الإجمالي يرتفع إلى 2722 وفاة.

فيما يخص عدد المتعافين من المرض، بلغ عددهم الإجمالي 65505 حالة بعد تسجيل 361 حالة شفاء في آخر 24 ساعة.

وكشفت نفس اللجنة أن 36 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة بمستشفيات الوطن.