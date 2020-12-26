تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني محمد ولد الشخ الغزواني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية " تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له فيها دوام الصحة والعافية".

ووأضاف البيان "بالمناسبة، تحادث الرئيسان حول الوضعية الوبائية في البلدين".