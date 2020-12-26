حافظ الملياردير الجزائري يسعد ربراب على مركزه الثاني في قائمة أغنياء العرب بثروة قيمتها 7.5 مليار دولار.

وحسب ما نقل موقع "فوربس ميدل إيست" فإنه رغم تأثير "كوفيد-19" على الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم إلا أن مليارديرات العرب تمكنوا من زيادة ثرواتهم، حيث كان رجل الأعمال يسعد ربراب أكبر الرابحين بعدما أضاف إلى ثروته 3.3 مليار دولار لتبلغ 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار شهر أفريل الفارط.

وجاء ربراب ثانيا في القائمة وراء المصري ناصف ساويرس الذي أضاف 2.7 مليار دولار لثروته خلال السبعة أشهر الأخيرة لتبلغ 7.7 مليار دولار، متصدرا قائمة أثرياء العرب.

فيما قفزت ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنوش وعائلته بنحو 250%، وارتفعت من مليار دولار في أفريل إلى 3.5 مليار دولار حالياً محتلا المركز الثالث عربيا.