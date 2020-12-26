تعرض إمام من أصول باكستانية إلى هجوم من قبل مجهولَين حين كان يقوم رفقة زوجته بفسحة في الهواء الطلق ولاية بادن-فودينبرغ الألمانية.



ولقي الرجل البالغ من العمر 26 عاما حتفه في عين المكان إثر تعرضه "لضرب عنيف في رأسه" وفق بيانات شرطة مدينة أولم التي أوضحت أن وحدات الإسعاف لم تتمكن من إسعاف الرجل الذي توفي في مسرح الجريمة.



وحسب زوجة الضحية فإن رجلين ملثمين هاجما زوجها ووجها له ضربات متتالية في منطقة الرأس. وكان الرجل يؤم المصلين في مسجد شتوتغارت.



من جهتها، أعلنت شرطة أولم أنها تحقق "في جميع الاتجاهات" في إشارة إلى احتمالية وجود دوافع عنصرية للجريمة البشعة.