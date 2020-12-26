تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الساعات الأولى من نهار اليوم السبت لفتح الطرق والمسالك وفك العزلة على المواطنين على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج التي مست الولايات الشرقية والوسطى.



وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني،” على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج التي مست الولايات الشرقية والوسطى للوطن، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الساعات الأولى من نهار اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، لفتح الطرق والمسالك وفك العزلة على المواطنين خاصة على مستوى الطريق الرابط بين بلدية الشريعة والبليدة بالناحية العسكرية الأولى، والطريق الرابط بين منطقة جوادة وبلدية بابور بولاية سطيف بالناحية العسكرية الخامسة، وذلك باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض”.



