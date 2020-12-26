لم تعلن الجزائر، رسميا، عن اسم اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي سيتم اقتناءه، غير أن عضو لجنة رصد ومتابعة الجائحة الدكتور بقاط بركاني لمح إلى أن الأمور تتجه نحو اللقاحين الروسي أو الصيني.

وصرح بركاني لموقع "كل شيء عن الجزائر" الالكتروني "ليس هناك سبب للتشكيك في فعالية اللقاح الروسي ولا اللقاحات الصينية".

وأضاف بركاني "يجب علينا أن لا نسقط في فخ الغرب الذي يحاول التقليل من قدرات روسيا، الأمر يتعلق بحرب سياسية وتجارية كتلك التي يقوم بها مع الصين".

وتابع عضر اللجنة العلمية "يجب علينا تكييف اللقاح مع نظام التلقيح الوطني الموجود أصلا".

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر في 20 ديسمبر الحالي باختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس وبدأ عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021.