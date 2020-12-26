فاز شباب بلوزداد أمام ضيفه نادي غور ماهيا الكيني بنتيجة 6-0 (الشوط الأول: 4-0) مساء اليوم السبت بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة), لحساب الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) من رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم.



وسجلت أهداف الشباب من قبل أمير سعيود (د7, د20 ض.ج, د52), حمزة بلحول (د12), العربي ثابتي (د43) ومايكي نغومبو (د68).

وستجرى مقابلة الاياب من هذا الدور التمهيدي الثاني يوم 5 او 6 يناير 2021.



ومن جانبه, سيستقبل الممثل الثاني للجزائر, في هذه المنافسة القارية, فريق مولودية الجزائر, يوم الاثنين المقبل ضيفه النادي الصفاقسي بملعب 5 جويلية الاولمبي لابتداء من الساعة ال45ر20سا.