في حوار لها مع "الخبر"، أكدت البروفيسور أسماء مشاكرة، باحثة جزائرية في الطب الحيوي بسويسرا، أن حدوث طفرات للفيروسات أمر طبيعي وأنه لحد الساعة هناك أكثر من 5000 طفرة وراثية تم إدراجها في قواعد بيانات مختلفة، مضيفة أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة دور الطفرات هو إجراء تجارب مخبرية وظيفية، وهو الموضوع الذي لايزال قيد التحري، تقول محدثتنا، لتوضح هذه المسألة وغيرها في الحوار التالي.

بظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ساد العالم هلع كبير رغم سعي منظمة الصحة العالمية لطمأنة الجميع، ما رأيك في المسألة؟

صحيح لقد حدث ذلك حينما أصدرت وكالة الصحة العامة في إنجلترا بيانا تصف فيه، لأول مرة، اكتشاف سلالة "سارس كوفيد 2" جديدة، تحمل هذه السلالة التي تدعى "ب.7.1.1" سبعة عشر طفرة وراثية، ثمانية منها في الجين الذي يشفّر البروتين سبايك المسؤول عن دخول الفيروس للخلايا المستهدفة، وهو الأمر الذي جلب اهتمام الباحثين لسببين، بحيث أولهما العدد الكبير للطفرات الوراثية في آن واحد ، والثاني نظرا لتواجد هذه السلالة بكثرة في جنوب شرق البلاد.

وما حدث بعدها هو أنه بعد نشر البيان بخمسة أيام، قام رئيس الوزراء البريطاني بتصريح، مفاده إلغاء تخفيف الإجراءات بمناسبة أعياد نهاية السنة التي سبق ووعد بها مواطنيه، مبررا ذلك بظهور السلالة الجديدة، وهو ما تسبّب في هلع عالمي تطرقت له في سؤالك وأدى الأمر كما يعرف الجميع، إلى سعي 40 دولة لإلغاء رحلاتها مع بريطانيا، وطبعا ظهور مخاوف عالمية وكبيرة بخصوص مدى فعالية اللقاح وهذا لب الموضوع.

ما رأيك في هذا الإشكال الذي بات يطرح تساؤلات عديدة ويدور حوله مستقبل البشرية الصحي؟

طبعا تطرح هذه المسألة إشكاليات كثيرة ولعدة اعتبارات، فمن جهة أرى أن الارتباط الإيجابي بين وجود السلالة الثانية وارتفاع عدد المصابين في منطقة معينة، لا يستلزم حتما ارتباط السبب بالنتيجة، أي ما معناه أن أسبابا أخرى يمكنها تفسير هذه الظاهرة، منها ما يسمى "superspreaders" أي الأشخاص الذين تكون العدوى عندهم سريعة إلى حد ما، والذين بإمكانهم التسبب في بؤر وبائية كبيرة.

كما أنه بإمكان الطفرات الوراثية أن تحدث خسائر وظيفية، أو قد لا تؤثر بتاتا على الفيروس، وعليه فالوسيلة الوحيدة لمعرفة دور الطفرات، خاصة لما يتعلّق الأمر بمزيج مثل هذا، هو إجراء تجارب مخبرية وظيفية، ولحد الساعة لم تنشر أية أوراق بحثية بخصوص هذا الموضوع الذي لا يزال قيد التحري والذي يتطلب وقتا.

من جهة أخرى، هناك ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بإنجلترا وفي مناطق أخرى، خاصة في الجنوب الغربي، دون أن يكون هذا متعلق بالسلالة الجديدة، كما أن ما عدا إنجلترا وهولندا اللتان تمتلكان استراتيجية منهجية لدراسة التسلسل الجيني، تفتقر الدول الأخرى لذات الاستراتيجية، ومعنى هذا أنه من الممكن أن هذه السلالة ليست جديدة، وقد تكون تطورت في مكان آخر بالعالم، وبناء على كل هذه المعطيات، لا نستطيع الجزم لحد الساعة فيما إذا كانت السلالة الجديدة تسبّب حقيقة ارتفاع الإصابات أو عدد الضحايا.

أخيرا دكتورة، هل فعلا يتطلب الأمر بالنسبة للقاحات الجديدة تعديلات فقط، مثلما تقدمت به بعض الجهات العلمية؟

كما سبق وأشرت، لحد الساعة لا توجد دراسات تمكّننا من الإجابة بطريقة قاطعة على هذا السؤال، وما يزيد الموضوع تعقيدا هو اختلاف استراتيجيات تطوير اللقاحات، مما يتطلب إجراء دراسات فردية.

فتجديد اللقاحات أمر معروف خاصة بالنسبة لفيروس الأنفلونزا، وهذا الشيء وارد بالنسبة لكورونا المستجد حتى قبل ظهور هذه السلالة. مع هذا يعتبر "سارس كوفيد 2" مستقر بالنسبة إلى فيروسات أخرى، لأنه يمتلك ميكانيزم خاص يمكّنه من تصحيح الأخطاء الوراثية.

علاوة على ذلك، نجد أن لقاح مخابر "أسترا زينيكا أوكسفورد" تم اختباره مؤخرا على ما يزيد عن 7000 متطوع في إنجلترا مع إظهاره لفعالية عالية، وخلاصة القول أرى إنه من الضروري تتبع ودراسة السلالة "ب.7.1.1" عن كثب، لكن هذا لا يبرر الذعر العالمي الذي تسبّبت فيه تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، فأحيانا يلجأ السياسيون لمبررات شبه علمية لإخفاء إخفاقاتهم في إدارة الأزمات.